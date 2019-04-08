Son Dakika Haberleri: Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın Göreve Başladı

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın Göreve Başladı

1 saat önce

AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Şeyhmus Aydın, mazbatasını alarak göreve başladı.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın Göreve Başladı, System.String[]
AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Şeyhmus Aydın, mazbatasını alarak göreve başladı.

Şeyhmus Aydın, İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Daha sonra beraberindeki partililerle belediye binasına geçen Aydın, belediye personeli tarafından karşılandı.

Aydın, makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Çalışmalar sonucunda halkın desteğini alarak belediye başkanı seçildiğini ifade eden Aydın, "Tercihini bizden yana kullanmasından dolayı halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu güvene layık olmak için arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde hizmet etmek için çabalayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:30 Kaynak: AA

AK Parti, Siverek, Şeyhmus Aydın, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı 3 Gündür Kayıp Suriyeli Çocuk, Besi Çiftliğinde Ölü Bulundu Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]