Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın Göreve Başladı

AK Parti
'den Siverek
Belediye Başkanlığına seçilen Şeyhmus Aydın
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Şeyhmus Aydın, İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.
Daha sonra beraberindeki partililerle belediye binasına geçen Aydın, belediye personeli tarafından karşılandı.
Aydın, makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.
Çalışmalar sonucunda halkın desteğini alarak belediye başkanı seçildiğini ifade eden Aydın, "Tercihini bizden yana kullanmasından dolayı halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu güvene layık olmak için arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde hizmet etmek için çabalayacağız." dedi.