Siverek Belediyesi hukuk danışmanına silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Siverek Belediyesi hukuk danışmanına silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi hukuk danışmanına belediye binasında silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi hukuk danışmanına belediye binasında silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın belediyedeki odasında tartıştığı kişilerce silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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