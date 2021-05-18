Siverek Belediyesi hurda araçları MKE'ye devretti - Son Dakika

Siverek Belediyesi, hurda araçları Makine ve Kimya Enstitüsü'ne (MKE) devretti.

Siverek Belediyesi kullanım ömrünü tamamlayarak hurdaya çıkan araçlarla ilgili MKE ile yapılan görüşmeler sonrası protokol imzalandı.

Destek Hizmetler Müdürü Ahmet Cemil Bilgiç, araçların müdürlük bahçesini gereksiz işgal ettiğini dile getirerek, yapılan görüşmelerin netice verdiğini söyledi.

Protokol sonrası araçların MKE'ye gönderildiğini belirten Ahmet Cemil Bilgiç, "Tamir masrafı kendi fiyatına yaklaşan ve bakım-onarımının mümkün olmadığı şeklinde tespiti yaptığımız araçlar, çok uzun zamandır bekletiliyordu. Geri dönüşüm kapsamında değerlendirdiğimiz araçları yaptığımız görüşmelerin ardından MKE'ye devrettik. Hurda araçların devrinden elde edilecek meblağı yeni araç alımında kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Hurda araçların devredilmesiyle kamu zararının önüne geçildiğini ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yedek parça olarak kullanılması muhtemel araçlar bekletildiği müddetçe oluşacak kamu zararının önüne geçtik. Çünkü model olarak çok eski araçlar vardı ki 1979 ve 1993 arasında değişen yaklaşık 20 araç vardı. Kamu zararının önüne geçmekle beraber belediyemizi de maddi külfetten kurtardık."