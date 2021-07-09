SİVEREK BELEDİYESİNDEN AŞILAMA KAMPANYASINA DESTEK - Son Dakika

Siverek Belediyesi devam eden aşı çalışmalarına destek amacıyla personelin aşılanması için stant kurdu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın yaptığı görüşmelerin ardından aşılama çalışmalarına destek verilmesi konusunda karar alındı.

Sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla kurulan standa giden belediye personeli, aşı olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama çalışmasının desteklenmesi gerektiğini ifade Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, bu kapsamda belediye personeli için stant kurulduğunu söyledi.

Aşılama oranının arttırılmasının önemli olduğunu dile getiren Çakmak, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerin ardından personelimiz için stant kurduk. Belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza destek vermeyi sürdürüyoruz ki ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor. Özellikle sahada aktif olarak çalışan arkadaşlarımızın aşılanması çok önemli. " dedi.

Çakmak ayrıca pandeminin kontrol altına alınmasında emek veren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.