Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak - Son Dakika
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Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak

04.07.2022 10:50

Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak Siverek Belediyesince kentin daha estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla şehir merkezindeki bulvar ve kavşaklara mevsimlik çiçek ekimine başlandı.

Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak

ŞANLIURFA - Siverek Belediyesince kentin daha estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla şehir merkezindeki bulvar ve kavşaklara mevsimlik çiçek ekimine başlandı.

Kent estetiğine önem veren Siverek Belediyesi, Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla şehir genelinde mevsimlik çiçek ekimine başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu çerçevede çeşitli noktalarında lavanta, gül, kadife, kartopu, alev çatısı ve zeytin çiçeği ekimine başladı. Siverek'in yaz mevsiminde lavanta ve gül kokacağını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatı doğrultusunda yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın dinlenebileceği park alanları olmak üzere şehir merkezi ve şehir girişlerinde bulunan bulvar ve kavşaklarda mevsimlik çiçek ekimi yapılarak çevre düzenleme çalışmasına başlandı. Oluşturulan 4 ekiple birlikte çalışmalarımız park alanları ile Hasan Ongu, Mehmetçik, Şirinler kavşağı ve yeşil alanlarda devam edecektir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Siverek Belediyesi, Ayşe Çakmak, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak - Son Dakika

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