Son Dakika Haberleri: Siverek, büyükşehir ile bulvarlarına kavuşuyor
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Siverek, büyükşehir ile bulvarlarına kavuşuyor

40 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yürüttüğü yol genişletme ve yapım çalışmalarına tüm ilçelerde olduğu gibi Siverek'te de devam ediyor.

Siverek, büyükşehir ile bulvarlarına kavuşuyor, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yürüttüğü yol genişletme ve yapım çalışmalarına tüm ilçelerde olduğu gibi Siverek'te de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri, Siverek ilçesinde Ramazan Baran Bulvarını sıcak asfalta hazırlarken iki ayrı noktada ise bulvar yapım çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yaşanan yağışların ardından sel felaketi ve su baskınlarının yaşandığı Ramazan Baran Bulvarını genişleterek sıcak asfalta hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Ayvanat Mahallesinde ise yeni yollar açmaya hızla devam ediyor. Siverek'in Esmarçay ve Ayvanat Mahallesindeki yol yapım çalışmaları Sivereklilerin takdirini topladı. Esmerçay Mahalle Muhtarı İrfan Dağkesen ve mahalle sakinleri yol yapım çalışmalarından dolayı, Büyükşehir Belediyesine ve ekiplerine teşekkür etti.

"Başkan Beyazgül, talebimize anında yanıt verdi"

Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Esmerçay Mahalle Muhtarı İrfan Dağkesen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'den yolumuz için talepte bulunduk. Başkanımız talebimize anında yanıt verdi ve ekiplerini yönlendirdi. Yolumuz daha önce enkazdı, ne araba geçebiliyordu ne de insan yanı çamurdu. Sürekli bu bölgede afet meydana geliyordu. Binaların bodrumlarını su basıyordu. Şuanda çok şükür yolumuz asfalta hazırlandı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
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