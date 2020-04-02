Siverek cezaevi dezenfekte edildi - Son Dakika

Siverek cezaevi dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, cezaevinde koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli önlemler alındığını söyledi. Virüs salgınına karşı araçların günlük olarak dezenfekte edildiği cezaevinde genel olarak önlemlerin alındığı belirtilirken, burada görevli infaz koruma memurlarının da 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. İnfaz koruma memurlarının karantina süresi sonunda bu kez ilçe merkezinde bir yurtta da karantinaya alınacağını belirten Sevgili, "Memurlarımız 14 gün boyunca cezaevinde diğer 14 gün ise kaymakamlık tarafından tahsis edilen yurtta kalacak. Aldığımız önlemler neticesinde korona virüsün cezaevine girmesini engellemek amacındayız. Bunun yanı sıra cezaevinde 5 ayrı karantina odası oluşturduk. İlk tutuklamanın ardından gelen kişiyi ilk 14 gün birinci karantina odasına ardından ikinci karantina odasına alıyoruz? dedi.