Siverek Cezaevinde Mahkum Yakınları ile Gardiyanlar Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Aram GEYİK :

Cezevindeki bugün çılan kavga kapı açma yüzünden değil kapalı ziyarete gelen mahkum yakınlarına giymiş oldukları kıyafet lerin çıkarılıp öyle ziyarete girebilirsiniz diyen infaz koruma memurları ve mahkum yakınları arasında ki tartışma personelin keyfi davranıp mahkum yakınlarını tahrik ederek çıkan kavgada her iki tarafın birbirlerini darp etmesi sonucu adli mercilere intikal etmiştir. Bende mahkum yakınıyım yadırgamadan önce kendinizi onların yerine koysanız iyi olur. Tabiki görevli memura karşı fiili davranışların sergilenmesine karşıyız kim olursa olsun hukuk çerçevesi dahilinde haklarını arasaydılar daha iyi olurdu personelinde kişileri itip kalkması ve tahrik etmesi sonucu çıkan kavga bu şekilde gelmiştir. SAYGILAR