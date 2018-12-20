Son Dakika Haberleri: Siverek Cezaevinde Mahkum Yakınları ile Gardiyanlar Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Siverek Cezaevinde Mahkum Yakınları ile Gardiyanlar Birbirine Girdi: 2 Yaralı

11 saat önce

Siverek cezaevinde mahkum yakınları ile gardiyanlar birbirine girdi: 2 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan T tipi kapalı ceza evinde mahküm yakınları ile gardiyanlar arasında çıkan kavgada iki gardiyan yaralandı.

Siverek cezaevinde mahkum yakınları ile gardiyanlar birbirine girdi: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan T tipi kapalı ceza evinde mahküm yakınları ile gardiyanlar arasında çıkan kavgada iki gardiyan yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde kırsal Gözelek Mahallesi yakınlarında bulunan Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cezaevindeki mahkum ziyaretine giden yakınları ile gardiyanlar arasında kapı açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, meydana gelen kavgada infaz koruma memuru Uğur A. ve Hakkı Galip Y. aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı.
Kavga kısa sürede asker ve gardiyanların müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralı gardiyanlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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