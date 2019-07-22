Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili görevine başladı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Savcılığından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Recep Sevgili, görevine başladı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Cumhuriyet Savcılığından Siverek
Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Recep Sevgili, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sevgili, ilçeye geldi.
Yeni görevine başlayan Sevgili'nin daha önce Karaburun
, Elbistan
, Akhisar
ilçeleri ile Ankara'da görev yaptığı, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.
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