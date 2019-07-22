Son Dakika Haberleri: Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili görevine başladı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Savcılığından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Recep Sevgili, görevine başladı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili görevine başladı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Savcılığından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Recep Sevgili, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sevgili, ilçeye geldi.
Yeni görevine başlayan Sevgili'nin daha önce Karaburun, Elbistan, Akhisar ilçeleri ile Ankara'da görev yaptığı, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.
Başsavcı, Siverek, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz INTERPOL'den Salih Müslim kararı: Kırmızı bültenler iptal edildi Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]