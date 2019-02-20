Siverek Devlet Hastanesine Doktor Ataması

Siverek Devlet Hastanesine 6 branşta uzman doktorlar atandı.

Siverek Devlet Hastanesine 6 branşta uzman doktorlar atandı.



İlçedeki doktor eksiğinin giderilmesi amacıyla harekete geçen AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonucunda ilçeye doktor atanmasını sağladı.



Gülpınar, yaptığı açıklamada, görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını dile getirdi.



İlçede son günlerde doktor eksikliğinin istismar amacıyla gündeme getirildiğini ifade eden Gülpınar, "Vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğimizin bilinmesi gerekiyor. Sorunların çözümüne yönelik attığımız adımların reklam aracı olarak kullanılmasından yana olmamamız sorunlarla ilgilenmediğimiz anlamı taşımaz." dedi.



Bazı branşlarda doktor ihtiyacı olduğu bilgisi üzerine zaman kaybetmeden girişimlerde bulunduklarını anlatan Milletvekili Gülpınar, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmede durumu anlattık. Kendisi de talebimizi olumlu buldu ve bakanımızın talimatı üzerine hastanemize 6 branşta doktor ataması yapıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Atamaları yapılan doktorlarla birlikte hastanedeki doktor sayısının dahiliyede 7'ye, kardiyolojide 2'ye, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum ile gözde 3'e, acil tıptaysa 4'e çıktığı kaydedildi.

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