Son Dakika Haberleri: Siverek Hem Kursiyerlerinden Fotoğraf Sergisi

Siverek Hem Kursiyerlerinden Fotoğraf Sergisi

12 dakika önce

Siverek Halk Eğitim Merkezinde (HEM) temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, fotoğraf sergisi açtı.

Siverek Hem Kursiyerlerinden Fotoğraf Sergisi, System.String[]
Siverek Halk Eğitim Merkezinde (HEM) temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, fotoğraf sergisi açtı. Tarihi Paşa Konağında düzenlenen serginin açılışı, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve davetliler tarafından yapıldı. HEM Müdürü Mahmut Kışlar, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, kursiyerlerin büyük emekler vererek sergiyi düzenlediğini söyledi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kışlar, çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Kurs eğitmeni Abdullah Hakan Lale ise kursun bir ay sürdüğünü belirterek, "Işık, kompozisyon, kadraj kuralları ve fotoğraf makinelerinin kullanımını öğretiyoruz. 2 ay boyunca çektiğimiz fotoğrafları bugün sergiledik. Güzel bir sergi oldu. Bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. 40 eserin bulunduğu sergi, 2 gün açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:14 Kaynak: AA

Siverek, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Slimani'nin Kalitesine Güveniyor Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:26:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek Hem Kursiyerlerinden Fotoğraf Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]