Siverek Hem Kursiyerlerinden Fotoğraf Sergisi

Siverek Halk Eğitim Merkezinde (HEM) temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, fotoğraf sergisi açtı.

Siverek Halk Eğitim Merkezinde (HEM) temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, fotoğraf sergisi açtı. Tarihi Paşa Konağında düzenlenen serginin açılışı, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve davetliler tarafından yapıldı. HEM Müdürü Mahmut Kışlar, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, kursiyerlerin büyük emekler vererek sergiyi düzenlediğini söyledi.



Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kışlar, çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Kurs eğitmeni Abdullah Hakan Lale ise kursun bir ay sürdüğünü belirterek, "Işık, kompozisyon, kadraj kuralları ve fotoğraf makinelerinin kullanımını öğretiyoruz. 2 ay boyunca çektiğimiz fotoğrafları bugün sergiledik. Güzel bir sergi oldu. Bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. 40 eserin bulunduğu sergi, 2 gün açık kalacak.

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