Son Dakika Haberleri: Siverek'i Sel Aldı

Siverek'i Sel Aldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Siverek'i Sel Aldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak yağmur ilçede sele neden oldu.

İlçede meydana gelen selden en fazla Esmerçayır Mahallesi etkilendi. Çevredeki tarlalardan gelen su ve çamur mahalleliye zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan yağışlar özelikle kırsal mahallelerde köprü ve yolların bozulmasına sebep olurken, öğrenciler de zor anlar yaşadı. Su baskınlarında birçok hayvan telef olurken, birçok vatandaş da mağduriyet yaşadı. İlçenin altyapısı yoğun yağışlar karşısında yetersiz kaldı.

Meteoroloji, ilçede yağışların devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:18 Kaynak: İHA

Sabah, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm

Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:33:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'i Sel Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]