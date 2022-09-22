Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

22.09.2022 18:02
Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Siverek ilçesinde trafolardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Siverek ilçesinde trafolardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin kırsal bölgelerindeki bazı çiftçilere ait trafolardan kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT'ın bölgedeki teknik ve fiziki çalışmalarının ardından tespit edilen İ.B, B.B. ve V.Y. Batman'da yakalanarak ilçeye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Siverek, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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