ŞANLIURFA - Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Fırat Nehri ve sürdürülen çalışmalar (Drone)

Döşeme çalışmaları ve çalışanlar

Arıtma tesisi detayı (Drone)

Tesis binaları ve yürütülen kazı çalışmaları

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın incelemeleri

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın açıklaması

-İ ş makinesinin çalışması Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor

ŞANLIURFA (AA) – Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yıl sonunda şebekeye su verilmesi beklenen "Siverek İçme Suyu Projesi"yle ilçenin 50 yıllık içme suyu sorununun çözülmüş olacağını bildirdi.

Çakmak, gazetecilere, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile çevre yerleşim yerlerinin içme suyunun ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan projeye geçmişte bir süreliğine ara verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla projeye yeniden başlandığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"DSİ bölge müdürümüz ve yüklenici firma yetkilileriyle sahada yürütülen çalışmaları görme fırsatımız oldu. Çalışmalar istediğimiz düzeyde ve ritimde sürüyor. Bu konuda özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, Siverek ve benim adıma çok sevindiriciydi. Özellikle milletvekilimizle bizi kabulünde ilçemizin böyle bir sorunu olduğunu dile getirmiştik. Çünkü daha önce şehir içi şebeke hattının döşenmesiyle alakalı projenin bittiğini ancak merkeze gelecek isalesi hattı ve arıtma tesisinin kurulmadığını dile getirdik. Tabi bunun farklı bir ihale süreci olduğunu bildiğimiz için Cumhurbaşkanımızdan bunu talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Siverek'e bir hediyemiz olsun' diyerek bizleri mutlu etti."

Projenin yüksek maliyetli olduğunu belirten Çakmak, "Çok büyük bir proje olduğu için 221 milyon gibi bir maliyeti var. Bu sebeple bölgenin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla Siverek'in 50 yıllık içme suyu sorunu çözülmüş olacak. DSİ ve yüklenici firma yetkilileri, yıl sonunda şebekeye suyun verileceğini söyledi. Hayırlı ve güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.