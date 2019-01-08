Son Dakika Haberleri: Siverek Kaymakamı Çiftçiler'den Basın Mensuplarına Ziyaret

Siverek Kaymakamı Çiftçiler'den Basın Mensuplarına Ziyaret

1 saat önce

Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, basın mensuplarını ziyaret etti.

Siverek Kaymakamı Çiftçiler'den Basın Mensuplarına Ziyaret, System.String[]
Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, basın mensuplarını ziyaret etti.

Eylül ayında Siverek ilçesine atanan Çiftçiler, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine iadeyi ziyarette bulundu.

Çiftçiler, basın mensuplarıyla ilçe hakkında sohbet etti.

Kaymakam Çiftçiler, ilçenin nüfus yoğunluğu, tarihi, doğal ve kültürel açıdan önemli değerlere sahi olduğunu söyledi.

İlçede yaşanan sorunları çözmek için ellerinden gelen çabayı göstermeye çalıştıklarını belirten Çiftçiler, "Gerek ilçenin tanıtımı, gerekse sorunlarının çözümünde basına önemli görevler düşmektedir. Basın bizler için çok önemli bir unsurdur. Bazen göremediğimiz eksiklikleri onlar daha çabuk görür. Bu nedenle hep birlikte çalışarak ilçemizin pozitif yöndeki potansiyelini üst seviyelere çıkarmayı ümit ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Eylül, Siverek, Güncel
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