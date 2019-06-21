Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK)
54 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy
, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.
- Şanlıurfa
ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı
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