Son Dakika Haberleri: Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK)
Son Dakika Güncel Haber

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK)

54 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK), System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
Ortaköy, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]