Son Dakika Haberleri: Siverek Köprü Öğrenciler Geçtikten Sonra Çöktü-1

Siverek Köprü Öğrenciler Geçtikten Sonra Çöktü-1

45 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçişinden hemen sonra meydana geldiği belirtildi.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı. Üstüntaş Mahallesi'nde vatandaşların, çocuklarının okula rahat gidip gelebilmeleri için kendi imkanlarıyla yaptığı betonarme köprü, yağmur nedeniyle derenin artan debisine dayanamayarak çöktü. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçiş yaptıktan hemen sonra yıkıldığı belirtildi.

Öğrencileri köprü yıkılmadan geçişi ve köprünün yıkıldıktan sonraki hali, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:40 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi

Ekrem İmamoğlu'nun Tanıtım Toplantısında 'Erdoğan' Detayı Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:25:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek Köprü Öğrenciler Geçtikten Sonra Çöktü-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]