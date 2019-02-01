Siverek'li Öğrencilerden Kuzey Irak'ta Görev Yapan Askerlere Anlamlı Mektup

Siverek'li öğrencilerden Kuzey Irak'ta görev yapan askerlere anlamlı mektupŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim gören öğrenciler, okul kütüphanelerine kitap desteğinde bulunan Kuzey Irak'ta görev yapan askerlere teşekkür mektupları yolladı.

Siverek'li öğrencilerden Kuzey Irak'ta görev yapan askerlere anlamlı mektup



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim gören öğrenciler, okul kütüphanelerine kitap desteğinde bulunan Kuzey Irak'ta görev yapan askerlere teşekkür mektupları yolladı.

Askerler çektikleri videolara kendilerine gönderilen mektupları okuyarak, öğrencilere teşekkür etti.

Siverek Hamamören Şehit Kemal Karakayalı ilk ve orta Okulu Müdürü Umut Buğdaycı ve Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar'ın girişimleriyle açılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Kütüphanesi'ne Kuzey Irak'ta görev yapan askerler tarafından kitap desteği geldi. Okulda okuyan ve ilk defa bir kütüphaneye kavuşan öğrenciler, çok uzakta vatan nöbetinde olan ve kendilerine kitap yardımında bulunan askerlere duygu yüklü mektuplar yolladı.

Öğrencilerin kendilerine yolladıkları mektupları alan askerler, cep telefonlarıyla çekikleri videolarda mektupları okuyarak, öğrencilere teşekkür etti.

Aldıkları mektuplarla morallerinin yerine geldiğini belirten askerler, öğrencilere okumalarını, vatana ve millete hayırlı insanlar olmaları tavsiyelerinde bulundu.

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