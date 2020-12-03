Siverek tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağlık sorunları gerekçesiyle istifa eden belediye başkanının yerine, AK Parti'nin adayı Ayşe Çakmak seçildi. Siverek'in 94 yıllık tarihinde ilk defa bir kadın, belediye başkanlığı yapacak.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart 2019 seçiminde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şeyhmus Aydın, geçen hafta sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti. Siverek Belediye Meclisi bugün saat 10.00'da yeni başkanını belirlemek için toplandı.

İlk iki turda başkan seçilemedi

AK Parti, HDP ve CHP'nin aday çıkarttığı seçimlerin ilk turunda AK Parti'nin adayı Ayşe Çakmak 24, HDP'nin adayı Mahmut Bektaş 7 ve CHP'nin adayı Ramazan Güler ise 5 oy aldı. HDP'nin bir oyu geçersiz sayıldı. İlk turda yeterli oyu alamayan adaylardan hiçbiri seçimi kazanamadı. İkinci turda AK Parti'nin adayı Ayşe Çakmak, 25 encümenin oyunu alırken HDP'nin adayı 7, CHP'nin adayı ise 5 oyda kaldı.

Üçüncü turda başkanlığı göğüsledi

Üçüncü turda Ayşe Çakmak, 24 encümenin oyunu alarak Siverek tarihinde bir ilke imza attı. HDP'nin adayı 8, CHP'nin adayı ise 5 oy alabildi. Seçim sonucunda Siverek'te ilk defa bir kadın, belediye başkanlığını kazandı.

34 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olan Çakmak, AK Parti'nin kuruluşundan beri teşkilatta yer alıyor. Daha önce İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Çakmak, belediye başkan vekilliği de yaptı. - ŞANLIURFA