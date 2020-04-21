Siverek'te 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Siverek'te 1 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Aşağı Beşyamaç Mahallesi, bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Aşağı Beşyamaç Mahallesi, bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı. Siverek'e 40 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa kaldırıldığı hastanede yapılan kronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan mahalle sakini, hastanede tedaviye alınırken, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu dün yaptığı toplantıda Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararını verdi. Karar doğrultusunda, jandarma ekipleri, mahalleyi barikat kurarak, giriş-çıkışa kapattı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma görevlileri, kontrol noktasından geçişlere izin vermiyor. Siverek İlçe Belediyesi tarafından dezenfektan gönderilen mahallede, vatandaşların ihtiyaçları ise Karar doğrultusunda, jandarma ekipleri, mahalleyi barikat kurarak, giriş-çıkışa kapattı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma görevlileri, kontrol noktasından geçişlere izin vermiyor. Siverek İlçe Belediyesi tarafından dezenfektan gönderilen mahallede, vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Şekerli ve Böğürtlen Mahalleleri'nin de karantinada olduğu ilçede, 3 binada da karantina uygulaması devam ediyor. Şekerli ve Böğürtlen Mahalleleri'nin de karantinada olduğu ilçede, 3 binada da karantina uygulaması devam ediyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi

Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor

İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi

Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı