Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenmiş 105 kilo esrar ele geçirildi.
Narkotik Şube ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırda zulalanmış halde 9 parça halinde 105 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siverek'te 105 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika