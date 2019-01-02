Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu. İŞKUR
İlçe Müdürlüğü önünde sağanağa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Şanlıurfa
İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçedeki okullarda temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Genç- yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti.
5 bin kişinin başvurduğu işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:23 Kaynak: DHA
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