Son Dakika Haberleri: Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu

Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu.

Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu. İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde sağanağa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçedeki okullarda temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Genç- yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti. 

5 bin kişinin başvurduğu işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

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