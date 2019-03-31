Son Dakika Haberleri: Siverek'te 184 Seçmeni Olan Mahalle Seçimi Boykot Etti

Siverek'te 184 Seçmeni Olan Mahalle Seçimi Boykot Etti

59 dakika önce

Siverek'te 184 seçmeni olan mahalle seçimi boykot etti Mahalleli seçimi boykot ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa kırsal Mahallesinde 184 seçmen seçimi boykot ederek sandık başına gitmedi.

Siverek'te 184 seçmeni olan mahalle seçimi boykot etti
Mahalleli seçimi boykot etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa kırsal Mahallesinde 184 seçmen seçimi boykot ederek sandık başına gitmedi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni olan Çağa kırsal Mahallesinde vatandaşlar seçimi boykot etti. Hizmet alamadıklarını iddia eden mahalle sakinleri, toplu halde sandık başına gitmeyerek oy kullanmadı.
Mahalleli, oy kullanmama kararını ise hizmet alamadıkları için aldıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Çağa, Şanlıurfa, Siverek, Genel
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