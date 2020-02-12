Siverek'te 185 kırsal mahallede okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverek'te 185 kırsal mahallede okullar tatil edildi - Son Dakika

Siverek'te 185 kırsal mahallede okullar tatil edildi

17 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı 185 kırsal mahallede okullar kar yağışı nedeniyle 1 günlüğüne tatil edildi.

Siverek'te 185 kırsal mahallede okullar tatil edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı 185 kırsal mahallede okullar kar yağışı nedeniyle 1 günlüğüne tatil edildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise kırsal mahallelerde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.


Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi Diyarbakır'a 4 yıl sonra kar yağdı İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siverek'te 185 kırsal mahallede okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]