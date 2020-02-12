Siverek'te 185 kırsal mahallede okullar tatil edildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı 185 kırsal mahallede okullar kar yağışı nedeniyle 1 günlüğüne tatil edildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise kırsal mahallelerde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.