Son Dakika Haberleri: Siverek'te 2 Ayrı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Siverek'te 2 Ayrı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Siverek'te 2 Ayrı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza Siverek Şanlıurfa karayolunun 4'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut A. Yönetimindeki 06 AT 5806 Plakalı taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı. Araçta sıkışın sürücü Mahmut A. İtfaiye yardımıyla, sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İkinci kaza akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 10'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 63 VK 260 plakalı araç belirlenmeyen bir nedenle, sürücü hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Meydana gelen kazada, Mehmet B. Emin B. Tavır T. Yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesin kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:40 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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