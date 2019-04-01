Siverek'te 2 Ayrı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

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CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, İkinci Kez Gözaltına Alındı

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti