Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı - Son Dakika

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.
Kaza sabah saatlerinde Siverek Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü ve plakalarına ulaşılamayan 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.
Market önünde bulunan tezgahları yıkan ve markette hasara neden olan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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