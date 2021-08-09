Siverek'te 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Afgan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmenin Siverek- Diyarbakır arasındaki kırsalda yaya olarak ilerledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma neticesinde kırsalda yaya olarak Siverek'e doğru ilerleyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine getirilerek işlemleri gerçekleştirildi.

Kaçak göçmenler, jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünün gönderildi.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)