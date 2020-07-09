Siverek'te 30 kilo esrara, 3 tutuklama - Son Dakika

Siverek'te 30 kilo esrara, 3 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele bürosu ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Siverek- Diyarbakır karayolunda kontrol noktası oluşturan ekipler plakası belirlenen 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siverek'te 30 kilo esrara, 3 tutuklama - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Mümin: Yahu kardeşim kontrol noktası siverek,yakalanınca siverekte uyuşturu yakalandı diye haber olarak hep kütü anılıyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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