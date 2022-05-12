Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak

12.05.2022 13:01
Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak

Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak.

Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Siverek Meslek Yüksekokulunun bulunduğu ilçede eğitim gören öğrencilerin barınma sorunun çözülmesi amacıyla MYO bahçesinde bulunan bina yurda dönüştürülecek

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, öğrencilerin yurt sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrimizde bir fakülte ve yüksekokul var ancak yurdu olmaması noksanlıktı. Bu konu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a iletildiğinde ilgileneceğini söyledi. Sayın vekilimiz kısa bir süre önce yurdun çözüme kavuşturulduğu bilgisini bizimle paylaştı. Başta sayın vekilimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (Sivil-Der) fahri başkanı Koçali Aymaz, yurt binasının yapılması için sarf edilen çabaların sonuç verdiğini belirterek, "Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan milletvekilimiz sayın Mehmet Kasım Gülpınar, elinden gelen fedakarlığı yaparak yurdu ihale aşamasına getirdi. Değerli milletvekilimize, Gençlik ve Spor Bakanlığına, belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm STK'lara yürekten teşekkür ediyorum. Bugün çok mutlu ve sevinçliyiz. Yurt binamızın kısa sürede tamamlanmasıyla yeni eğitim yılına daha güçlü girmiş olacağız." dedi.

YORUMLAR
500

Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi, Ayşe Çakmak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:22:25. #1.11#
SON DAKİKA: Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement