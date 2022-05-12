Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak - Son Dakika

Siverek'te 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Siverek Meslek Yüksekokulunun bulunduğu ilçede eğitim gören öğrencilerin barınma sorunun çözülmesi amacıyla MYO bahçesinde bulunan bina yurda dönüştürülecek

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, öğrencilerin yurt sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrimizde bir fakülte ve yüksekokul var ancak yurdu olmaması noksanlıktı. Bu konu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a iletildiğinde ilgileneceğini söyledi. Sayın vekilimiz kısa bir süre önce yurdun çözüme kavuşturulduğu bilgisini bizimle paylaştı. Başta sayın vekilimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (Sivil-Der) fahri başkanı Koçali Aymaz, yurt binasının yapılması için sarf edilen çabaların sonuç verdiğini belirterek, "Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan milletvekilimiz sayın Mehmet Kasım Gülpınar, elinden gelen fedakarlığı yaparak yurdu ihale aşamasına getirdi. Değerli milletvekilimize, Gençlik ve Spor Bakanlığına, belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm STK'lara yürekten teşekkür ediyorum. Bugün çok mutlu ve sevinçliyiz. Yurt binamızın kısa sürede tamamlanmasıyla yeni eğitim yılına daha güçlü girmiş olacağız." dedi.