Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (2)
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2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise kazada 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise kazada 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan şüpheliler, çok sayıda asker ve polisin önlemleri ile etrafında kuş uçurtmadığı adliyeye zırhlı araçla getirildi. Zırhlı araçtan indirilen 2 şüphelinin savcılık sorgularına başlandı.
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