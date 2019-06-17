Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise kazada 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan şüpheliler, çok sayıda asker ve polisin önlemleri ile etrafında kuş uçurtmadığı adliyeye zırhlı araçla getirildi. Zırhlı araçtan indirilen 2 şüphelinin savcılık sorgularına başlandı.

