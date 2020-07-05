Siverek'te 40 dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika

Siverek'te 40 dönüm buğday ekili alan yandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarladan geçen elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekibi ve çevredekilerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Serdar Ayata'ya ait buğday ekili alanda, sabah saatlerinde yangın başladı. Tarladan geçen elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler ve çevredekilerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevlerin sardığı 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Tarla sahibi Serdar Ayata, yangından sabah saatlerinde gelen telefonla haberdar olduğunu söyleyerek, 'Buradaki domates tarlasında çalışanlar fark etmiş yangını ve durumu bana bildirdiler. Buğdayımın yandığını bildirdiler. Biz de mahalle sakinleriyle traktörlerle gelip müdahale ettik. Önce itfaiyeye daha sonra jandarmaya bildirdim. Elektrik şirketini aradım, gelip baktılar' dedi.

Jandarma ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangınla ilgili soruşturma başlattı.