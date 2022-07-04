Siverek'te 5 "Hobbit evi" kuruldu - Son Dakika
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Siverek'te 5 "Hobbit evi" kuruldu

04.07.2022 18:11
Siverek'te 5 "Hobbit evi" kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 mesire alanında "Hobbit evi" kurulduSiverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi'nin desteğiyle "En güzel destek kadınlara meslek" sloganıyla kurulan evlerde 8 kadın istihdam edilecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 mesire alanında "Hobbit evi" kuruldu

Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi'nin desteğiyle "En güzel destek kadınlara meslek" sloganıyla kurulan evlerde 8 kadın istihdam edilecek.

Kaymakam Aziz Gölbaşı, Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı'ndaki törende, ilçede kadın, erkek herkesin ekmeğini taştan çıkardığını söyledi.

Gölbaşı, "Başkanımız kadın girişimciliği noktasında olabildiğince kadınlara katkı sunmaya çalışıyor. Bizler de kendisine destek oluyoruz. Ben Siverekli kadınların bu noktada başarılı olacaklarına inanıyorum. Her zaman desteğimiz sizlerle olacak. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum." dedi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ise tüm kadınları projeye katılmaya davet etti.

Kadın istihdamını arttırma noktasında çalıştıklarını dile getiren Çakmak, "Hem aile hem de ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını düşündüğümüz için kadınlarımızı kadın kooperatifi bünyesinde toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Siverek Belediyesi, Aziz GÖLBAŞI, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te 5 'Hobbit evi' kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Siverek'te 5 "Hobbit evi" kuruldu - Son Dakika
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