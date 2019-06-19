Son Dakika Haberleri: Siverek'te 6 cana mal olan silahlı kavgada ne oldu: Tarafların iddiaları ve tepkiler
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Siverek'te 6 cana mal olan silahlı kavgada ne oldu: Tarafların iddiaları ve tepkiler

5 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 Haziran günü yaşanan silahlı kavgada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre İzol ailesinin bazı fertleri 'arazi meselesi' yüzünden akrabalarına silahla saldırdı. Valilik olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Siverek'te 6 cana mal olan silahlı kavgada ne oldu: Tarafların iddiaları ve tepkiler, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 Haziran günü yaşanan silahlı kavgada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İzol aşiretine mensup bir grup, silahlarla akrabalarının evini basarak etrafa ateş açtı. 4 kişi olay yerinde can verirken, 2 yaralı saldırıdan hemen sonra yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği 3 kişinin tutuklandığını, şüpheli 3 kişinin ise hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Ölenlerin isimlerinin Zozan İzol (42), Meral İzol (42), Mustafa Serdar İzol (22) ve Hakkı İzol (49), Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) olduğu öğrenildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:08 
ateş, 15 haziran, şanlıurfa, siverek, Dünya
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