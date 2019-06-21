Son Dakika Haberleri: Siverek'te 6 kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Siverek'te 6 kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu öldüğü olayla ilgili, 1 kişi daha tutuklandı.

Siverek'te 6 kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]
ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu öldüğü olayla ilgili, 1 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Siverek'e bağlı Çeltik Mahallesi'nde, cumartesi günü İzol Aşireti'ne mensup, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Zozan İzol (42), Mustafa Serdar İzol (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti. Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) de yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 5'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Cemal İzol da bugün akşam saatlerinde çok sayıda asker ve polisin önlem aldığı adliyeye zırhlı polis aracıyla getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen İzol, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu kişi sayısı 6'ya yükseldi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
Çeltik, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı! Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 23:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te 6 kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]