Siverek'te 7 Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonet, birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü. - Şanlıurfa

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