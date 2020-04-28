Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika

Jandarma , yeniden kavga çıkması ihtimaline karşı mahallede ve hastane önlem alırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Aşağı Taşlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akraba aileler arasında mera nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Bedir, Ali, ve Amine D. ile Ayser Ö. yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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