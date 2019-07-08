Son Dakika Haberleri: Siverek'te anız yangını
Son Dakika Güncel Haber

Siverek'te anız yangını

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Gürakar Mahallesi yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarlalara sıçradı.
Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ve ekin sahiplerinin traktörle müdahale ettiği yangın büyüyerek yayıldı.
Yaklaşık 400 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yaklaşık 60 dönüm ekili alanı yanan çiftçi Sinan Kaya, anız yangınının yıl boyu emek verdikleri ekinlerini bir anda yok ettiğini söyledi.
Siverek'te anız yangını
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Gürakar, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te anız yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]