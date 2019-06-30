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Siverek'te arabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Siverek'te arabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Siverek'te arabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Ekinlik Kırsal Mahallesinde ikamet eden Canpolat ailesi bireyleri arasında dün tarla sulaması nedeniyle tartışma yaşandı. Diğer aile fertlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Tarla sulama için tartışan kişiler bugün yine karşılaşınca, tekrar tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Canpolat tarafından ateşlendiği ileri sürülen tabancadan çıkan mermilerle, Necmi ve Adnan Canpolat kardeşler yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri olay sonrasında kaçan Cengiz Canpolat'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siverek'te arabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Jandarma, Şanlıurfa, kavga, Siverek, 3. Sayfa
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