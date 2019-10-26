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Siverek'te bağ bozumu zamanı

23 dakika önce

Siverek'te bağ bozumu zamanıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağ bozumu zamanı geldi.

Siverek'te bağ bozumu zamanı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağ bozumu zamanı geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son bahara doğru tatlı bir telaş başladı. Son yıllarda bazı hastalık ve düzensiz bakımlardan dolayı yok olmayla karşı karşıya gelen ve çok az sayıda kalan bağlarda, bağ bozumuna başlandı.

Vatandaşlar, Siverek şire üzümünden pekmez, pestil, sucuk, kesme gibi doğal bağ ürünlerini büyük zahmetlerle yapıyor.

Ailesiyle birlikte Siverek fırat mahallesi yakınlarında kalan son bağlardan bulamaç yapan Mehmet Bardakçı, işlerinin zor olduğunu ama alıştıkları için, bağ bozumunun kendileri için bir festival havasında geçtiğini söyledi. Bardakçı," "Bağlardan topladığımız üzümleri basıp şiresini çıkarıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz, şire kaynadıktan sonra, süzülmesini bekliyoruz, süzülen sireden da bulamaç, pekmez ve diğer ürünler elde ediliyor"

Bardakçı pestili kış yiyecekleri için hazırladıklarını ve fazlasını da sipariş üzerine sattıklarını söyledi

Siverek'te bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa, Siverek, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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