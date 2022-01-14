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Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı

14.01.2022 20:17
Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parklardaki banklara zarar verip demirlerini çalan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parklardaki banklara zarar verip demirlerini çalan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Siverek'te son zamanlarda parklardaki banklara zarar verilerek demirlerinin çalınması üzerine Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekiplerince bölgede bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekipler banklara zarar vererek demirleri çalan 4 kişinin eşkalini tespit etti.

Eşkalleri tespit edilen M.Ş., S.D., İ.H.S. ve H.Ş. ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada M.Ş., S.D. ve İ.H.S. mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, H.Ş. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin banklardan söktükleri demirlerle yürüdükleri görülüyor. - ŞANLIURFA

Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı

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Asayiş Büro, Hırsızlık, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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