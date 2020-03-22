Siverek'te basın mensuplarından "evde kalın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverek'te basın mensuplarından 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Siverek'te basın mensuplarından "evde kalın" çağrısı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, korona virüsü tehlikesine dikkat çekmek amacıyla kameraların önüne geçerek, 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Siverek'te basın mensuplarından

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, korona virüsü tehlikesine dikkat çekmek amacıyla kameraların önüne geçerek, 'evde kalın' çağrısında bulundu.


Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de salgın hale gelmeye başlayan korona virüsüne karşı hükumet çeşitli tedbirler alırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları uygulamaya konulan 'evde kal' çağrısına destek amaçlı kameraların karşısına geçti. Basın mensupları, "Sorun küresel, mücadele ulusal. Siz habersiz kalmayasınız diye bir dışarıdayız, siz evde kalın" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı. Çekilen videoda, "Vatandaşlarımız tarafından korona virüsü tehlikesi maalesef halen yeterince anlaşılmamış gibi. Bu süreçte en önemli tedbir evde kalmak, yani evden çıkmamaktır. Bu salgının yayılmaması ve kontrol altına alınması için lütfen her vatandaş kendisine düşen görevi yerine getirsin ve evde kalsın. Bizler gündemi ve olayları onlar için takip ediyor ve haberleştiriyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın, biz onlar için dışarıdayız" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Çin Halk Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Türkiye, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 23:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siverek'te basın mensuplarından "evde kalın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]