Siverek'te bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili jandarmaya teslim olan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nisan ayının başında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Benlitaş kırsal Mahallesi'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada Ahmet Ö. (22) ile Halil Ö. (39) yaralandı. Ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu dün sabah saatlerinde Mehmet S., Cevher S., İsmail S., Hasan S., Muharrem S., Serdar S., Bubo S. ve Ferit S., jandarmaya teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)