Siverek'te seçim sandığı muhtarın evine kuruldu! CHP'li vekil soluğu köyde aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere köyünde sandığın muhtarın evine kurulması sosyal medyada gündem oldu. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, köye giderek inceleme yaptı.

CHP'Lİ BAŞARIR: GÖZLEMCİ YERLEŞTİRİP GÜVENLİĞİ SAĞLADIK

Başarır, sosyal medya hesabından " Türkiye'nin gündeminde olan Şanlıurfa Siverek Kavaklıdere Köyü 1364 numaralı sandığın başındayız. Köyde oy kullanacak başka bir yer olmaması nedeniyle sandık muhtarın evinin önüne kurulmuş. Biz, tutanağımızı tuttuk, bir gözlemci yerleştirdik ve sandık güvenliğini sağladık" notuyla video paylaştı.

"3 DÖNEMDİR MUHTARIM, ODAM DA KÖY ODASIDIR"

Başarır, köyde muhtara, "Sayın muhtarım, herkes bu sandığı konuşuyor. Ben bazı sorular soracağım. Ben Mersin Milletvekiliyim. Şimdi bir; siz Seçim Kurulu ile bu köyde okul veya devlet binası olmadığı, buranın güvenli olduğu konusunda yazıştınız mı?" diye sordu. Muhtar bunun üzerine, "Evet var, yazıştık. Ben yazışmayı almadım, camide kullanalım dedim, seçim kurulu dedi ki 'yasaktır.' Cami olmayınca herhangi bir resmi kuruluşumuz, okulumuz yoktur. 3 dönemdir mahalle muhtarıyım, odam da köy odasıdır" diye konuştu.

"ARKADAŞLAR BU NORMAL Mİ?"

Bir başka yurttaş, muhtarın söylediklerine tepki göstererek, "Yok, buranın köy odası yok, asla yok" dedi. Başarır, "Burada tutanak tutulsun. Biz itirazımızı yapalım. Şu anda sadece AK Parti'nin gözlemcisi var. Siz memursunuz. Doğru mu? Burada muhtarın evinde oy kullanılıyor. Arkadaşlar bu normal mi?" diye eleştirdi.

"SEÇİM KURULU BİZİ AMCALAR BİRBİRİMİZE DÜŞÜRDÜ"

Muhtarın akrabası olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Muhtarın birinci azasıyım. Biz hep amcaoğullarıyız. Aramızda herhangi bir sıkıntı falan olmadı. Ama burada üç, dört dönemdir seçim yapılıyor. Seçim Kurulu'nun suçu, bize burada bir oda yapılmamış, bir çadır kurulmamış. Seçim Kurulu, bizi amcalar birbirimize düşürdü. Bak şu anda bir sorun olursa Seçim Kurulu'nundur" diye konuştu. Ardından CHP'li Başarır, konuya ilişkin tutanak tuttu.