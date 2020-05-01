Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mahalle'yi giriş ve çıkışlarını kapattı.

İlçe Merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, 1800 nüfuslu Eğriçay Mahallesi'ne bir süre önce İstanbul 'dan geldiği öğrenilen bir kişide korona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine, mahalle Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan vatandaşta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesi Eğriçay Mahallesinde bir kişide korona virüsü tespit edilmesi üzerine, mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Siverek 'te bir mahalle karantinaya alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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