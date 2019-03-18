Siverek'te Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Şehitlikte başlayan kutlama programına İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, 107. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Şenol Çetin, daire amirleri, Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu gazileri ile şehit aileleri katıldı.



Anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şehitlikte bulunan kabirlere karanfiller konuldu.



Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Çanakkale şehitleri için dua okuduktan sonra şehitlikte program sona erdi.



İlçede ikinci şehitleri anma etkinliği İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezinde Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleşti.



Gençlik Merkezinde istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemi hakkında konuşmaların ardından, Kırkbir Evler Anaokulu Öğrencileri tarafından Çanakkale savaşı tiyatrosu oynandı. Minik öğrencilerin gerçekleştirdiği tiyatro oyunu programa katılanlardan tam not aldı.



Anma programı Çanakkale Türküleri ve Oratoryo seslendirilmesiyle son buldu. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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