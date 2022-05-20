Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi

20.05.2022 14:53
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu, itfaiye erleri ile bazı vatandaşlar canını hiçe sayarak dumanların yükseldiği ateşin içine girmesi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu, itfaiye erleri ile bazı vatandaşlar canını hiçe sayarak dumanların yükseldiği ateşin içine girmesi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yangın, ilçenin Ofis Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eyüp Gez'e ait çatı katında bulunan odunlar henüz belirlenmeyen bir nedenle tutuştu. Odunların kuru olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Metrelerce yükseğe çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti.

Canlarını hiçe sayarak dumanın içine daldılar

Odunların fazla ve sıkışık olması nedeniyle yangını sündürmede zorluk çeken itfaiye ekipleri yangının sürdüğü odunların içine girerek, müdahale etti. Bazı vatandaşlarında itfaiyeye yardım amacıyla ateş alan odunlara müdahale etmeye çalışması, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, odunlar kül öldü. Edinilen bilgilere evde de ufak çatlı maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA

Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi
YORUMLAR
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Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2) Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2) Didim'de baraka yangını Didim'de baraka yangını
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, Yangın, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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