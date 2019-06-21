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Siverek'te çekirge istilası

35 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.

Siverek'te çekirge istilası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında ortaya çıkan yüz binlerce çekirge bölgede korkuya neden oldu. Köylüler hızla yayılan ve ekili arazilere doğru ilerleyen çekirgelerin yönlerini değiştirmek için büyük çaba sarf ediyor. 2 yıldır çekirgelerin bölgede görüldüğünü belirten köylüler yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
ortaköy, şanlıurfa, siverek, 3. Sayfa
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