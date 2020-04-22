Siverek'te çekirge istilası...Yüz binlerce yavru çekirge ortaya çıktı - Son Dakika

Siverek'te çekirge istilası...Yüz binlerce yavru çekirge ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çok kırsal bölge çekirgelerin istilasına uğradı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüz binlerce çekirge bir çok kırsal mahalleyi istila etti. Siverek'e bağlı Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerine ait meralarda ortaya çıkan çekirgelerin henüz yetişkin hale gelmedikleri belirtildi. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, 4-5 yıldır çekirgelerin ortaya çıktığını ve büyüdükten sonra ekili arazilere zarar verdiklerini belirtti. Çekirgelerle mücadele etmeye çalışan mahalle sakinleri, yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmalarını istedi.

Yaklaşık bir ay yaşayabilen her çekirgenin bu kısa ömürleri boyunca doğaya toplam 200 yumurta bıraktıkları öğrenildi.