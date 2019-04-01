Son Dakika Haberleri: Siverek'te CHP'li Başkan Adayına İkinci Defa Gözaltı

Siverek'te CHP'li Başkan Adayına İkinci Defa Gözaltı

5 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP ilçe belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

Siverek'te CHP'li Başkan Adayına İkinci Defa Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP ilçe belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınarak serbest bırakılan Mehmet Fatih Bucak, gece geç saatlerde Hacıömer Mahallesi'ndeki evinde yeniden gözaltına alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiası ile ikinci kez gözaltına alınan Bucak'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:01 Kaynak: DHA

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